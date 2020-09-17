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Дуайт Ховард дал первые публичные комментарии за месяц

Дуайт Ховард дал первые публичные комментарии за месяц
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард впервые за месяц решил дать комментарии журналистам. Он рассказал о трудностях длительного пребывания в «пузыре Орландо».

Ховард заявил, что чувствует себя в ментальной ловушке в кампусе без присутствия семьи и друзей. Дуайт назвал это психологическим вызовом и отметил, что «видеть одни и те же стены каждый день» для него оказалось сложнее, чем для других игроков.

«Я стараюсь сохранять позитивный настрой во всём, но очень трудно находиться в таком месте, откуда я не могу выбраться, не могу видеть семью, друзей. Вы просто сидите целый день в отеле. Это очень сложно — видеть одни и те же стены каждый день», — приводит слова Ховарда Clutch Points.

Напомним, в финале Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Денвер Наггетс».

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