Лучший новичок НБА назвал двух игроков, которых не хватает в сборных сезона

Накануне НБА объявила состав символических сборных сезона-2019/2020. По мнению лучшего новичка чемпионата Джа Моранта, в них не хватает двух игроков.
«Без Брэдли Била (в среднем 30,5 очка, 4,2 подбора и 6,1 передачи) или Трея Янга (в среднем 29,6 очка, 4,3 подбора и 9,3 передачи)? Какие требования?» – написал Морант на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
Во вторую — Дэмьен Лиллард («Портленд Блэйзерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер») и Паскаль Сиакам («Торонто Рапторс»).
Третью составили Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Руди Гобер («Юта Джаз») и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).
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