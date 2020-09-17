«Клипперс» намерены провести серьёзные перемены в команде

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик Кендрик Перкинс заявил, что «Лос-Анджелес Клипперс» после провала в плей-офф ждут серьёзные перемены перед следующим сезоном.
«Клипперс» собираются провести серьёзные перемены в команде. Нравится вам это или нет.У меня есть информация от источника внутри клуба, что они настроены на серьёзную перестройку», – приводит слова Перкинса Essentially Sports.
Эксперт сообщил, что Реджи Джексон, Лу Уильямс и Монтрез Харрелл не оправдали ожиданий руководства и могут считаться кандидатами на уход из команды.
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104, 3-4).
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