Эрик Споэльстра получает шестизначную сумму бонуса за победу в каждом матче

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра получает $ 120 000 за каждую победу команды в качестве бонуса, утверждает International Business Times.
Как отмечает издание, Споэльстра начал получать дополнительные деньги, так как к январю 2020 года «Хит» подошли с процентом побед не ниже 50,1%. Это подразумевало активацию пункта о бонусе. Зарплата 49-летнего специалиста в сезоне-2019/2020 по контракту составляет $ 3 млн.
Напомним, «Майами» в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА обыграл «Бостон Селтикс» (117:114, OT).
Самым результативным в составе «Хит» стал Горан Драгич, который записал в свой актив 29 очков. Джей Краудер — 22. В составе «Селтикс» лучшую результативность показал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Маркус Смарт принёс «Бостону» 23 очка.
- 17 сентября 2020
-
16:21
-
15:04
-
14:41
-
13:51
-
13:15
-
12:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
09:55
-
09:31
-
08:36
-
08:16
-
08:11
-
08:04
-
07:58
-
07:51
-
07:50
-
07:44
-
03:56
-
00:34
-
00:26
-
00:20
-
00:20
-
00:10
- 16 сентября 2020
-
23:27
-
22:53
-
22:49
-
21:53
-
21:18
-
21:05
-
21:01
-
19:56
-
19:36
-
18:32