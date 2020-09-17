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Эрик Споэльстра получает шестизначную сумму бонуса за победу в каждом матче

Эрик Споэльстра получает шестизначную сумму бонуса за победу в каждом матче
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра получает $ 120 000 за каждую победу команды в качестве бонуса, утверждает International Business Times.

Как отмечает издание, Споэльстра начал получать дополнительные деньги, так как к январю 2020 года «Хит» подошли с процентом побед не ниже 50,1%. Это подразумевало активацию пункта о бонусе. Зарплата 49-летнего специалиста в сезоне-2019/2020 по контракту составляет $ 3 млн.

Напомним, «Майами» в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА обыграл «Бостон Селтикс» (117:114, OT).

Самым результативным в составе «Хит» стал Горан Драгич, который записал в свой актив 29 очков. Джей Краудер — 22. В составе «Селтикс» лучшую результативность показал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Маркус Смарт принёс «Бостону» 23 очка.

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