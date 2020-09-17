Эрик Споэльстра получает шестизначную сумму бонуса за победу в каждом матче

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра получает $ 120 000 за каждую победу команды в качестве бонуса, утверждает International Business Times.



Как отмечает издание, Споэльстра начал получать дополнительные деньги, так как к январю 2020 года «Хит» подошли с процентом побед не ниже 50,1%. Это подразумевало активацию пункта о бонусе. Зарплата 49-летнего специалиста в сезоне-2019/2020 по контракту составляет $ 3 млн.



Напомним, «Майами» в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА обыграл «Бостон Селтикс» (117:114, OT).



Самым результативным в составе «Хит» стал Горан Драгич, который записал в свой актив 29 очков. Джей Краудер — 22. В составе «Селтикс» лучшую результативность показал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Маркус Смарт принёс «Бостону» 23 очка.