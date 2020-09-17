Осуждённые за изнасилование братья Лавриновичи попали в новый скандал

В Литве разразился новый скандал с участием близнецов Кшиштофа и Дариуша Лавриновичей. В 1997 году их осудили за изнасилование 17-летней. Спортсмены отбыли наказание, срок в итоге был сокращён. Но с тех пор им регулярно припоминают тот случай.

Кшиштоф и Дариуш снялись в рекламной кампании фирмы Telia. Но вскоре музыканты Юргис Диджюлис и его супруга Эрика Дженнингс заявили, что уходят из Telia из-за задействования в рекламе бывших уголовников.

При этом в Литве после отбывания уголовного наказания не действуют какие-либо ограничения. Так, бывшие уголовники даже могут баллотироваться в парламент. Юристы призвали спортсменов подавать в суд на дискриминацию.

«Мы живём в свободной стране. Они могут комментировать всё, что хотят. Я слежу за своей жизнью. Я не знаю, что они хотят доказать. Если бы я читал каждого, кто пишет, сошёл бы с ума. Для меня главное – моя семья, дети, брат, родители. Слежу за своей жизнью, стараюсь быть хорошим гражданином, жить для семьи. А комментировать можно долго и скучно. Это выбор каждого человека. Прошло много лет. Эту тему поднимают не первый раз», — цитирует Дариуша Лавриновича Delfi.