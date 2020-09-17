Жена сделала Брэдли Билу сюрприз после непопадания в сборные сезона НБА

Пресс-служба НБА опубликовала символические сборные сезона. В них не вошёл лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил. В среднем он набирал 30,5 очка, 6,1 ассиста и 4,2 подбора.
Сам Бил в своём «твиттере» выразил несогласие с решением организаторов. Мужа поддержала супруга Камия Адамс-Бил. Она выложила в «Твиттере» его статистику, которая доказывает, что лидер «Вашингтона» был достоин включения в символическую сборную.
Более того, Камия сделала мужу специальный подарок — огромную плашку, которую могли бы вручить игрокам, попавшим в символическую сборную мира. Плашка оформлена соответствующим образом, в ней также содержится статистика игрока.
«Удивительный сезон, малыш! Продолжай упорно трудиться и полностью выкладываться! Твоя упорная работа не остаётся незамеченной. Я люблю тебя», — написала супруга баскетболиста в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Камии.
- 17 сентября 2020
-
19:15
-
18:10
-
17:25
-
16:58
-
16:21
-
15:04
-
14:41
-
13:51
-
13:15
-
12:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
09:55
-
09:31
-
08:36
-
08:16
-
08:11
-
08:04
-
07:58
-
07:51
-
07:50
-
07:44
-
03:56
-
00:34
-
00:26
-
00:20
-
00:20
-
00:10
- 16 сентября 2020
-
23:27
-
22:53
-
22:49
-
21:53
-
21:18
-
21:05