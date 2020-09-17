Жена сделала Брэдли Билу сюрприз после непопадания в сборные сезона НБА

Пресс-служба НБА опубликовала символические сборные сезона. В них не вошёл лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил. В среднем он набирал 30,5 очка, 6,1 ассиста и 4,2 подбора.

Сам Бил в своём «твиттере» выразил несогласие с решением организаторов. Мужа поддержала супруга Камия Адамс-Бил. Она выложила в «Твиттере» его статистику, которая доказывает, что лидер «Вашингтона» был достоин включения в символическую сборную.

Более того, Камия сделала мужу специальный подарок — огромную плашку, которую могли бы вручить игрокам, попавшим в символическую сборную мира. Плашка оформлена соответствующим образом, в ней также содержится статистика игрока.

«Удивительный сезон, малыш! Продолжай упорно трудиться и полностью выкладываться! Твоя упорная работа не остаётся незамеченной. Я люблю тебя», — написала супруга баскетболиста в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Камии.