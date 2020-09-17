Билл Симмонс назвал худшего соперника для «Лейкерс», который обыграет их в финале НБА

Известный спортивный журналист и аналитик Билл Симмонс поделился мнением о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» на заключительных этапах плей-офф НБА. По мнению Симмонса, худшим вариантом для «Лейкерс» будет встреча в финале плей-офф с «Майами Хит».

«В «Майами» собраны очень талантливые ребята. На мой взгляд, это самая талантливая команда из всех, которые остались в плей-офф. Я бы сказал это и до того, как вылетели «Клипперс».

Если «Майами» пройдёт «Бостон», а «Лейкерс» обыграют «Денвер», думаю, будет повторение сценария финала 2004 года. Думаю, что это худший вариант для «Лейкерс», — сказал Симмонс во время своего подкаста.

Пока в плей-офф «Майами» потерпел лишь одно поражение, уступив «Милуоки Бакс». Примечательно, что ранее Симмонс предсказал победу «Майами» в серии с «Клипперс».