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«Торонто» намерен заполучить лучшего шестого игрока НБА

«Торонто» намерен заполучить лучшего шестого игрока НБА
Баскетбол / НБА 0

«Торонто Рэпторс» во время межсезонья постарается заполучить центрового Монтреза Харрела, утверждает «твиттер» Legion Hoops Ross.

По данным источника, «Рэпторс» предложат Харрелу солидный контракт. Текущее соглашение центрового с «Лос-Анджелес Клипперс» истекает по окончании сезона. С клубом из Калифорнии он был связан контрактом на два года на сумму $ 12 млн.

В сезоне-2019/2020 американский игрок набирал 18,6 очка и совершал 7,1 подбора. Он был признан лучшим шестым игроком сезона.

«Клипперс» дошли до полуфинала Западной конференции. В полуфинале клуб, считавшийся одним из фаворитов всего чемпионата, сенсационно уступил «Денвер Наггетс», хотя вёл в серии — 3-1. Теперь «Денвер» оспорит путёвку в финал в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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