«Торонто» намерен заполучить лучшего шестого игрока НБА

«Торонто Рэпторс» во время межсезонья постарается заполучить центрового Монтреза Харрела, утверждает «твиттер» Legion Hoops Ross.

По данным источника, «Рэпторс» предложат Харрелу солидный контракт. Текущее соглашение центрового с «Лос-Анджелес Клипперс» истекает по окончании сезона. С клубом из Калифорнии он был связан контрактом на два года на сумму $ 12 млн.

В сезоне-2019/2020 американский игрок набирал 18,6 очка и совершал 7,1 подбора. Он был признан лучшим шестым игроком сезона.

«Клипперс» дошли до полуфинала Западной конференции. В полуфинале клуб, считавшийся одним из фаворитов всего чемпионата, сенсационно уступил «Денвер Наггетс», хотя вёл в серии — 3-1. Теперь «Денвер» оспорит путёвку в финал в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс».