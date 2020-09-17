Ховард Сент-Рос высказался о непродолжительном периоде выступления в ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА, а ныне баскетболист «Панатинаикоса» Ховард Сент-Рос вспомнил о пребывании в московском клубе. По словам кубинца, за время выступлений в ЦСКА он мог бы проявить себя и лучше.
«Я мог бы выступить и лучше. Всегда можно выступить лучше. Особенно если учитывать, что я провёл немного матчей, а потом начался карантин. Я определённо мог бы сыграть лучше. Но не думаю, что было бы, не будь ситуации с пандемией. Зачем жить прошлым? Для чего вспоминать о прошлом, когда меня ждёт прекрасное будущее в «Панатинаикосе», — приводит слова Сент-Роса Eurohoops.
Напомним, Ховард присоединился к ЦСКА в ходе сезона. Президент ЦСКА Андрей Ватутин сожалел о расставании с игроком в межсезонье и подчёркивал, что соответствующее решение принято на фоне сокращения бюджета.
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