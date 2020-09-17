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Перкинс: «Клипперс» нужно обменять всю скамейку. Джексон, Харрелл, Уильямс должны уйти

Перкинс: «Клипперс» нужно обменять всю скамейку. Джексон, Харрелл, Уильямс должны уйти
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик Кендрик Перкинс поделился мыслями, какие изменения необходимы «Лос-Анджелес Клипперс» после провала в плей-офф.

Напомним, команда из Калифорнии, будучи одними из фаворитов сезона, прекратила борьбу за трофей в полуфинале Западной конференции, проиграв в серии «Денвер Наггетс» (3-4).

«Скамейка запасных. Реджи Джексон должен уйти. Монтрез Харрелл и Лу Уильямс также должны уйти. Ни один из этих парней не обеспечивает необходимую продуктивность команде», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.

Напомним, Харрелл был признан лигой «Лучшим шестым игроком» сезона-2019/2020. А Лу Уильямс получал эту же награду в двух предыдущих сезонах.

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