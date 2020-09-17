Смит: Пол Джордж может стать следующим Дуайтом Ховардом. Настоящий «чокер»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что карьера форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа может пойти по нисходящей траектории, как в своё время у центрового Дуайта Ховарда, который после 8 подряд участий в Матче звёзд НБА стал простым ролевиком в клубах лиги.
«Нельзя игнорировать ситуацию Пола Джорджа. Пол Джордж — звезда НБА, но он не показал этот уровень в плей-офф. Выбросил много „кирпичей“, показал себя настоящим «чокером». Пол Джордж в опасности. Он может стать следующим Дуайтом Ховардом. Дуайт Ховард был лидером в «Орландо Мэджик», как и Пол Джордж в своё время был лидером «Индиана Пэйсерз». Потом Ховард отправился в «Лейкерс». После «Хьюстона» началась постоянная смена клубов. Он стал кочевником. «Вашингтон», «Шарлотт» и так далее. Ховард больше не был звездой. Не нужно было уходить из «Орландо». Команда строилась вокруг него, «Мэджик» дошли до финала НБА в 2009 году. Теперь Ховард стал простым ролевиком, хотя считаю, что он делает исключительную работу для «Лейкерс». Ховард, Джавэйл Макги и Энтони Дэвис создадут «трёхглавого монстра», который попытается остановить Николу Йокича в финале Западной конференции. Пол Джордж был в «Индиане», потом оказался в «Оклахома-Сити Тандер», теперь — в «Клипперс», — приводит слова Смита Clutch Points.
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