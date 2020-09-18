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Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Бостон». Счёт в серии стал 2-0

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Бостон». Счёт в серии стал 2-0
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился второй матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные хозяева паркета игроки «Майами» — 106:101, увеличив отрыв в серии до двух побед – 2-0.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс словенский разыгрывающий Горан Драгич, набравший 25 очков и совершивший 3 подбора и 5 передач. Единственным дабл-даблом в этой встрече удалось отметиться центровому «Хит» Эдрису Адебайо – 21 очко, 10 подборов и 4 передачи.

Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал разыгрывающий Кемба Уокер. На его счету 23 очка, 7 подборов и 3 передачи.

Следующая игра между «Бостоном» и «Майами» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало – 3:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
18 сентября 2020, пятница. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 106
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Уокер - 23, Браун - 21, Тейтум - 21, Смарт - 14, Кантер - 9, Уонамэйкер - 7, Тайс - 6, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Уотерс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
Майами Хит: Горан Драгич - 25, Адебайо - 21, Робинсон - 18, Батлер - 14, Краудер - 12, Хироу - 11, Олиник - 5, Александер, Винсент, Джонс, Игуодала, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
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