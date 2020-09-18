Леброн Джеймс отреагировал на избежание встречи с Каваем Леонардом в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не рассматривал противстояние с «Лос-Анджелес Клипперс» и Каваем Леонардом в финале Западной конференции НБА как неизбежный сценарий. Напомним, «Клипперс» сенсационно уступили «Денвер Наггетс» (3-4), которые станут соперниками «Лейкерс» в финальной серии Запада.
«Даже не думал об этом противостоянии. У нас совсем другой настрой. У меня действительно нет комментариев по этому поводу. Я просто сидел сложа руки и наблюдал за игрой с точки зрения фаната, наблюдал, как забивают важные броски, разыгрываются отличные комбинации, совершаются промахи и тому подобное. Кроме того, я был скаутом. Проводил скаутинг обеих команд. Я пытался выделить как можно больше времени, просматривая обе команды одновременно, потому что мы знали, что в седьмом матче между „Наггетс“ и „Клипперс“ решится, против кого мы будем играть. Таково было мое мышление», — приводит слова Джеймса Clutch Points.
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