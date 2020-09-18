«Майами» покорил два впечатляющих рекорда франшизы

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился второй матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные хозяева паркета игроки «Майами» — 106:101, таким образом доведя счёт в серии до 2-0.

«Майами» проигрывал с разницей 17 очков во второй четверти матча. «Хит» совершили крупнейший камбэк в истории франшизы на стадии плей-офф НБА. «Майами» стартовал в плей-офф с результата 10-1. Это повторение лучшего результата в истории франшизы. В 2005 году «Хит» также начали постсезон с аналогичного результата.

Следующая игра между «Бостоном» и «Майами» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало – в 3:30 мск.