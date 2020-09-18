Леброн Джеймс высказался об установлении двух новых исторических рекордов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал два новых исторических рекорда НБА после попадания в символические сборные сезона-2019/2020.
«Я не могу подобрать слова. Мне удалось хорошо позаботиться о своём теле и довести его до предела возможностей», — приводит слова Леброна обозреватель USA TODAY Sports Марк Медина на своей странице в «Твиттере».
Джеймс вошёл в символические сборные сезона НБА 16-й раз за карьеру, что является рекордом в истории лиги. Леброн превзошёл легендарных Карима Абдул-Джаббара, Коби Брайанта и Тима Данкана, которые 15 раз включались в сборные сезона. Кроме того, Джеймс включён в символические сборные сезона 16-й раз подряд. Это рекордная серия в истории НБА. Ранее Леброн делил лидерство с легендарным Коби Брайантом (15 попаданий подряд).
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