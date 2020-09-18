Джимми Батлер объяснил, почему «Майами» переигрывает «Бостон» в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (106:101, 2-0). Он также рассказал, в чём кроется секрет успеха.



«Мы верим друг в друга и знаем, на что способны. Да, иногда мы начинаем уступать, но никогда не вешаем голову. Ведь каждый в команде знает, если будем действовать правильно, мы дадим себе шанс на победу. С этой группой парней на площадке… одни улыбки», — приводит слова Батлера ESPN.



Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс словенский разыгрывающий Горан Драгич, набравший 25 очков, совершивший 3 подбора и отдавший 5 передач. Единственным дабл-даблом в этой встрече отметился центровой «Хит» Эдрис Адебайо – 21 очко, 10 подборов и 4 передачи.



Следующая игра между «Бостоном» и «Майами» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало – в 3:30 мск.