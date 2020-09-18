Джимми Батлер объяснил, почему «Майами» переигрывает «Бостон» в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (106:101, 2-0). Он также рассказал, в чём кроется секрет успеха.
«Мы верим друг в друга и знаем, на что способны. Да, иногда мы начинаем уступать, но никогда не вешаем голову. Ведь каждый в команде знает, если будем действовать правильно, мы дадим себе шанс на победу. С этой группой парней на площадке… одни улыбки», — приводит слова Батлера ESPN.
Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс словенский разыгрывающий Горан Драгич, набравший 25 очков, совершивший 3 подбора и отдавший 5 передач. Единственным дабл-даблом в этой встрече отметился центровой «Хит» Эдрис Адебайо – 21 очко, 10 подборов и 4 передачи.
Следующая игра между «Бостоном» и «Майами» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало – в 3:30 мск.
- 18 сентября 2020
-
10:12
-
09:47
-
09:26
-
08:41
-
08:31
-
08:28
-
07:55
-
07:48
-
07:44
-
07:37
-
07:18
-
04:42
-
00:37
-
00:12
- 17 сентября 2020
-
23:43
-
23:30
-
23:12
-
22:47
-
22:05
-
21:56
-
20:37
-
19:15
-
18:10
-
17:25
-
16:58
-
16:21
-
15:04
-
14:41
-
13:51
-
13:15
-
12:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
09:55