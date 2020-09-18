Кузма ответил Смиту, который сравнил Пола Джорджа с Дуайтом Ховардом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма посмеялся над выводами эксперта ESPN Стивена Эй Смита, который ранее заявил, что Пол Джордж может стать следующим Дуайтом Ховардом.



Кузьма отметил, что, в отличие от Джорджа, Ховард вывел «Орландо Мэджик» в финал НБА в 2009 году и трижды подряд становился лучшим защитником года, став единственным игроком в истории лиги, который сделал это.



«Он доходил до финала. Трижды признавался лучшим игроком защиты в году. Никому не удавалось это сделать», — написал Кузма в «Твиттере», поделившись постом Смита.



«Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа выбыл из розыгрыша плей-офф. В полуфинальной серии Западной конференции команда вела 3-1 с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104, 3-4).