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Кузма ответил Смиту, который сравнил Пола Джорджа с Дуайтом Ховардом

Кузма ответил Смиту, который сравнил Пола Джорджа с Дуайтом Ховардом
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма посмеялся над выводами эксперта ESPN Стивена Эй Смита, который ранее заявил, что Пол Джордж может стать следующим Дуайтом Ховардом.

Кузьма отметил, что, в отличие от Джорджа, Ховард вывел «Орландо Мэджик» в финал НБА в 2009 году и трижды подряд становился лучшим защитником года, став единственным игроком в истории лиги, который сделал это.

«Он доходил до финала. Трижды признавался лучшим игроком защиты в году. Никому не удавалось это сделать», — написал Кузма в «Твиттере», поделившись постом Смита.

«Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа выбыл из розыгрыша плей-офф. В полуфинальной серии Западной конференции команда вела 3-1 с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104, 3-4).

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