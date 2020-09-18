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Мэлоун: просили НБА начать серию с «Лейкерс» со счёта 1-3

Мэлоун: просили НБА начать серию с «Лейкерс» со счёта 1-3
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун пошутил, что клуб обращался в НБА с просьбой начать финальную серию Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» со счёта 3-1 в пользу соперников.

«Просили НБА начать серию с «Лейкерс» со счёта 1-3. Спасли бы для всех кучу времени и сравнялись бы с ритмом финала Восточной конференции, который уже начался. Нам отказали», – приводит слова Мэлоуна сайт Larry Brown Sports.

Напомним, в двух предыдущих раундах нынешнего розыгрыша плей-офф с «Ютой Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс» подопечные Мэлоуна одержали победы, хотя уступали по ходу серий 1-3.

Первый матч финала Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в субботу, 19 сентября, начало – в 4:00 мск.

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