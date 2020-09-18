Леброн Джеймс играл травмированным в серии с «Рокетс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провёл серию полуфинала Западной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (4-1) с травмой большого пальца, сообщает журналистка Los Angeles Times Таня Гангули на своей странице в «Твиттере».
Леброн набирал в среднем 25,8 очка, 7,4 передачи и 10,4 подбора в серии с «Хьюстоном». Отмечается, что повреждение не помешает ему принять участие в серии финала Западной конференции с «Денвер Наггетс».
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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