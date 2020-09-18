Сборная России проведёт остаток квалификации Евробаскета в «пузыре» ФИБА

ФИБА объявила о том, что из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу собирается провести квалификационные матчи сборных к континентальным первенствам в ноябре 2020 года и феврале 2021-го в «пузырях». Об этом сообщается на официальном сайте организации.



В закрытых кампусах будут соблюдаться протоколы ФИБА, включая тестирование и контроль посещения. В каждом «пузыре» будут играть от четырёх до восьми команд, то есть одна или две квалификационные группы. Организаторы будут определены и объявлены позже.

Сборная России в рамках квалификации к чемпионату Европы в ноябре встретится с итальянцами и эстонцами, а в феврале — с эстонцами и македонцами. Изначально планировалось, что встреча с Северной Македонией пройдёт в Перми.