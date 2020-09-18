Журналист: видел много стычек в раздевалках, но такой громкой, как в «Бостоне», — никогда
Журналист Boston Globe Гэри Уошберн рассказал подробности о конфликте в раздевалке «Бостон Селтикс» после поражения во втором матче финала Восточной конференции с «Майами Хит» (106:101).
После матча разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт устроил в раздевалке разнос для одноклубников. Он назвал партнёров по команде «полным фуфлом».
«Кричал не только Смарт. Определённо на пол и в стену бросались различные предметы. В своё время видел много стычек в раздевалках, но такой громкой, как в «Бостоне», — никогда», — написал Уошберн на своей странице в «Твиттере».
После этого поражения «Бостон» уступает в серии со счётом 0-2. Следующая игра между «Селтикс» и «Хит» состоится 20 сентября. Начало – в 3:30 мск.
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