Игрок «Голден Стэйт» грубо высказался по поводу нового видео с полицейским произволом

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Маркис Крисс раскритиковал полицию за очередное действие, попавшее на видео. Баскетболист ретвитнул ролик, опубликованный адвокатом по гражданским правам Беном Крампом.



На видео показано, как женщина-полицейский остановила парня за нарушение правил дорожного движения. Подросток якобы проехал на запрещающий сигнал светофора. Представительница правопорядка, вместо того чтобы просто выписать штраф, начала проверку. Она отказалась выдавать молодому человеку квитанцию и даже вызвала подкрепление. По мнению Крисса, полиция раздувает конфликты на ровном месте.



«Это дерьмо отвратительно и раздражает. Кто нанимает этих людей, ведь очевидно, что они плохо справляются со своей работой. Так много ситуаций, которых можно избежать. Но они постоянно возникают из-за куска дерьма под названием «правоохранительные органы». Прекратите создавать конфликт!» — написал игрок в «Твиттере».