Леброн Джеймс высказался о предстоящей серии с «Наггетс» и похвалил Йокича
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед финальной серией Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» похвалил соперников за игру в предыдущих раундах плей-офф.
«Вам нужно иметь невероятные запасы энергии, чтобы попытаться вернуться с 1-3. Они сделали это дважды! Так что мой уровень уважения к тому, что сделали «Наггетс», безграничен! Нам надо идти по порядку. И важно не забывать, на что они способны», — приводит слова Леброна Eurohoops.
Также Джеймс отметил игру лидера «Наггетс» Николы Йокича, который в седьмом матче полуфинальной серии с «Лос-Анджелес Клипперс» записал в свой актив 13 передач.
«Когда лучший игрок в команде не думает о себе, а работает в целом, это сигнал для остальных», — добавил Леброн.
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