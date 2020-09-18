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Леброн Джеймс высказался о предстоящей серии с «Наггетс» и похвалил Йокича

Леброн Джеймс высказался о предстоящей серии с «Наггетс» и похвалил Йокича
Баскетбол / НБА 0

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед финальной серией Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» похвалил соперников за игру в предыдущих раундах плей-офф.

«Вам нужно иметь невероятные запасы энергии, чтобы попытаться вернуться с 1-3. Они сделали это дважды! Так что мой уровень уважения к тому, что сделали «Наггетс», безграничен! Нам надо идти по порядку. И важно не забывать, на что они способны», — приводит слова Леброна Eurohoops.

Также Джеймс отметил игру лидера «Наггетс» Николы Йокича, который в седьмом матче полуфинальной серии с «Лос-Анджелес Клипперс» записал в свой актив 13 передач.

«Когда лучший игрок в команде не думает о себе, а работает в целом, это сигнал для остальных», — добавил Леброн.

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