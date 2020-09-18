ЦСКА разгромил «Парму» — «+40» и выиграл Кубок Гомельского, Клайберн признан MVP

В Москве завершился финальный матч Кубка Гомельского, в котором ЦСКА встречался с «Пармой». Подопечные Итудиса с первой четверти завладели инициативой и повели с разницей в 15 очков — 25:10. К большому перерыву преимущество ЦСКА составляло уже 27 очков — 51:24.

После большого перерыва «армейцы» не сбавляли обороты и одержали победу с разгромным счётом — 91:51. Самым результативным в составе победителей стал Дэрран Хиллиард, набравший 14 очков. В составе победителей сразу шесть игроков набрали 10 или более очков. У «Пармы» лучшим стал Глеб Шейко, записавший в актив 12 очков.

Награду MVP турнира получил один из лидеров ЦСКА — Уилл Клайберн. В матче за третье место ЦСКА-2 оказался сильнее команды МБА.