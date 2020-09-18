ЦСКА разгромил «Парму» — «+40» и выиграл Кубок Гомельского, Клайберн признан MVP
В Москве завершился финальный матч Кубка Гомельского, в котором ЦСКА встречался с «Пармой». Подопечные Итудиса с первой четверти завладели инициативой и повели с разницей в 15 очков — 25:10. К большому перерыву преимущество ЦСКА составляло уже 27 очков — 51:24.
После большого перерыва «армейцы» не сбавляли обороты и одержали победу с разгромным счётом — 91:51. Самым результативным в составе победителей стал Дэрран Хиллиард, набравший 14 очков. В составе победителей сразу шесть игроков набрали 10 или более очков. У «Пармы» лучшим стал Глеб Шейко, записавший в актив 12 очков.
Награду MVP турнира получил один из лидеров ЦСКА — Уилл Клайберн. В матче за третье место ЦСКА-2 оказался сильнее команды МБА.
- 18 сентября 2020
-
20:58
-
19:50
-
19:49
-
19:41
-
18:17
-
16:32
-
16:04
-
15:01
-
15:01
-
14:33
-
13:54
-
13:50
-
12:47
-
12:37
-
12:21
-
11:35
-
11:12
-
10:12
-
09:47
-
09:26
-
08:41
-
08:31
-
08:28
-
07:55
-
07:48
-
07:44
-
07:37
-
07:18
-
04:42
-
00:37
-
00:12
- 17 сентября 2020
-
23:43
-
23:30
-
23:12
-
22:47
Партнерский контент