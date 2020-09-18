Адетокунбо: не называйте меня MVP, пока не стану чемпионом

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который во второй раз кряду завоевал награду MVP сезона, дал понять, что не готов признать себя самым ценным игроком лиги. Баскетболист сборной Греции намекнул, что не будет считать себя таковым, пока не завоюет титул.

«Не называйте меня MVP, пока не стану чемпионом», — сказал Адетокунбо в интервью, фрагмент которого размещён на странице Bleacher Report в «Твиттере».

Напомним, в финальном голосовании лидер «Милуоки Бакс» обошёл форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

При этом отмети, что команда из Висконсина уже прекратила борьбу за трофей. В полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Бакс» уступили «Майами Хит» со счётом 1-4.