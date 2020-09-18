Итудис прокомментировал победу ЦСКА на Кубке Гомельского

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды на Кубке Гомельского, отметив, что с уважением относится ко всем участникам турнира. Напомним, в решающем матче соревнований «армейцы» разбили «Парму» — 91:51.

«Поздравляю команду с победой в Кубке Гомельского. Вчера говорил об обстоятельствах, которые не позволили пригласить на этот турнир сильнейшие команды, но мы благодарны и с огромным уважением относимся к «Парме», МБА и ЦСКА-2. Мы играли на своём уровне, чем и показали уважение к соперникам. Понятно, что на действиях «Пармы» сказалась усталость, они проводили матчи перед этим турниром. Для меня соперник – команда плей-офф Лиги ВТБ, с отличным тренером и хорошим составом. Любой из следующих матчей для нас не будет прогулкой по парку.

Мы начали с 0-4, но после этого доминировали. Никола Милутинов сегодня сделал 11 подборов всего за 14 минут, ещё 7 подборов — у Дэррана Хиллиарда, а это показывает, как мы боролись за каждый мяч. Было здорово вновь сыграть перед нашими болельщиками. Мне достался приз лучшему тренеру, но я сказал в раздевалке, что хотел бы разделить его со своим штабом – Андреасом, Антоном, Дэррилом, Денисом, Костасом и Павлом, ведь именно они готовили команду значительную часть межсезонья, держали её на высоком уровне. Этот год особенный, важно, что нет матчей национальных команд и у нас команда в полном составе, но в то же время нет возможности проверить себя с сильными соперниками из Евролиги. Нам ещё предстоит выстроить правильную «химию», но мы идём по верному пути", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.