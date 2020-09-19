Леброн Джеймс превзошёл Майкла Джордана и стал рекордсменом в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обогнал легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана в сводной таблице лидеров по количеству голосов при определении MVP, сообщает NBC Sports.
Леброн получил 753 балла из 1010 возможных в этом году. Леброн набрал 75% возможных голосов или 0,75 так называемых «голосующих акций». Джеймс стал лидером в истории НБА по суммарному количеству «голосующих акций» — 8,81. У легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана этот показатель составляет 8,14, он опустился на второе место.
Ранее Джеймс вошёл в символические сборные сезона НБА 16-й раз за карьеру, что является рекордом в истории лиги. Леброн превзошёл легендарных Карима Абдул-Джаббара, Коби Брайанта и Тима Данкана, которые 15 раз включались в сборные сезона. Кроме того, Джеймс включён в символические сборные сезона 16-й раз подряд. Это рекордная серия в истории НБА. Ранее Леброн делил лидерство с легендарным Коби Брайантом (15 попаданий подряд).
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