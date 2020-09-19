Яннис Адетокунбо прояснил, в каком клубе хочет продолжить карьеру

Двукратный MVP НБА форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выразил желание выступать в составе команды следующие 15 лет, если получит возможность бороться за чемпионство.
«Прямо сейчас я пытаюсь сосредоточиться на своей семье. Я был в «пузыре» примерно два месяца, а в данный момент вернулся в Грецию, чтобы увидеть маму и старшего брата. Стараюсь не думать о том, что собираюсь делать дальше. Однако осознаю, что нужно стараться стать лучше. Когда придёт время, поговорим о контракте, о моем будущем в «Бакс». Моя встреча с руководством клуба прошла замечательно. Мы поговорили о команде, о том, что пошло не так, вариантах стать лучше. Пока все в команде борются за одну цель — чемпионство, почему бы не продолжать выступление в «Милуоки» в течение следующих 15 лет», – приводит слова Адетокунбо Clutch Points.
- 19 сентября 2020
-
00:28
-
00:20
-
00:05
- 18 сентября 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:34
-
21:58
-
20:58
-
19:50
-
19:49
-
19:41
-
18:17
-
16:32
-
16:04
-
15:01
-
15:01
-
14:33
-
13:54
-
13:50
-
12:47
-
12:37
-
12:21
-
11:35
-
11:12
-
10:12
-
09:47
-
09:26
-
08:41
-
08:31
-
08:28
-
07:55
-
07:48
-
07:44
-
07:37
-
07:18