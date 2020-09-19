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Яннис Адетокунбо прояснил, в каком клубе хочет продолжить карьеру

Яннис Адетокунбо прояснил, в каком клубе хочет продолжить карьеру
Баскетбол / НБА 0

Двукратный MVP НБА форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выразил желание выступать в составе команды следующие 15 лет, если получит возможность бороться за чемпионство.

«Прямо сейчас я пытаюсь сосредоточиться на своей семье. Я был в «пузыре» примерно два месяца, а в данный момент вернулся в Грецию, чтобы увидеть маму и старшего брата. Стараюсь не думать о том, что собираюсь делать дальше. Однако осознаю, что нужно стараться стать лучше. Когда придёт время, поговорим о контракте, о моем будущем в «Бакс». Моя встреча с руководством клуба прошла замечательно. Мы поговорили о команде, о том, что пошло не так, вариантах стать лучше. Пока все в команде борются за одну цель — чемпионство, почему бы не продолжать выступление в «Милуоки» в течение следующих 15 лет», – приводит слова Адетокунбо Clutch Points.

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