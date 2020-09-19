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Ярый критик Леброна: Джеймс должен был стать MVP сезона

Ярый критик Леброна: Джеймс должен был стать MVP сезона
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель Скип Бэйлесс, известный критикой в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса заявил, что в нынешнем сезоне награда MVP должна была достаться именно Леброну.

«MVP сезона должен был стать Леброн Джеймс», — написал обозреватель на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что награда Самого ценного игрока сезона досталась форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. Лидер команды из Висконсина завоевал этот индивидуальный приз во второй раз кряду. Отметим, что Джеймс, которому в декабре исполнится 36 лет, признавался MVP сезона четырежды.

На данный момент команда Леброна «Лейкерс» продолжают борьбу за титул чемпиона, в то время как «Бакс» уже вылетели из плей-офф, не справившись в полуфинале Востока с «Майами Хит» — 1-4.

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