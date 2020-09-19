«Лейкерс» обыграли «Денвер» в первом матче финала Западной конференции
Завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 126:114.
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл, записав в свой актив 15 очков и 12 передач.
Лучшей результативностью в составе «Денвера» отметились Никола Йокич и Джамал Маррей, набравшие по 21 очку.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лейкерс».
Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября, начало – в 2:30 мск.
НБА - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
19 сентября 2020, суббота. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Колдуэлл-Поуп - 18, Джеймс - 15, Ховард - 13, Кузма - 11, Моррис - 9, Грин - 8, Рондо - 7, Карузо - 5, Смит - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Уэйтерс, Хортон-Такер
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Маррей - 21, Портер - 14, Грант - 9, Пламли - 9, Дэниелс - 8, Моррис - 8, Дозьер - 6, Крэйг - 6, Миллсэп - 5, Харрис - 5, Бол - 2, Бартон, Бэйтс-Диоп, Вонле, Кук, Чанчар
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