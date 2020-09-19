Фрэнк Вогель рассказал, как Леброн отреагировал на признание Адетокунбо MVP НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель отметил, что форвард Леброн Джеймс не огорчён признанием Янниса Адетокунбо MVP сезона, а сосредоточен исключительно на завоевании титула.



«Немного удивлён результатами голосования. Вы все знаете, как я к этому отношусь. Для меня Леброн Джеймс — лучший игрок лиги в этом году. Никакого неуважения к Яннису Адетокунбо. Яннис провёл отличный сезон. Он отличный игрок. Но то, что Леброн делает для нашей команды, не имеет аналогов: он может набрать 40 очков при желании в любой момент, но является лидером лиги по передачам, защищается и ведёт нашу команду к количеству побед, которое было уже давно, ведёт к успеху в плей-офф. Для меня Леброн — MVP. Я понимаю, как проходит голосование, вся наша команда тоже. Уверен, что Леброн примет это. Мы сосредоточены на чём-то большем, чем какие-то индивидуальные награды. Мы настроены бороться за чемпионство. Мы находимся в положении, когда в борьбе за титул осталось четыре команды. Это то, на чём мы сосредоточены.

Настоящие великие игроки заботятся только о титулах. Мне кажется, Леброн думает именно об этом; титул — единственное, что имеет значение. Всегда ли истинный MVP получает награду? Не знаю. Это награда регулярного чемпионата. Но очевидно, что великие игроки хотят, чтобы их оценивали по тому, что происходит в плей-офф", — приводит слова Вогеля ASAP Sports.