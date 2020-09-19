В Сети стало вирусным видео, на котором Бронни Джеймс курит косяк марихуаны
В Сети стало вирусным видео, как Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, курит косяк марихуаны.
Бронни запостил видео на своей странице в «Инстаграме», после чего быстро удалил его. Однако некоторые пользователи Сети успели сохранить видео и распространить.
15-летний Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через 3–4 года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда.
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