Леброн Джеймс отреагировал на победу над «Наггетс» в первом матче серии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу команды над «Денвер Наггетс» в первом матче финальной серии Западной конференции, отметив, что важным фактором успеха стал атлетизм калифорнийцев.

«Мы просто пытались следовать плану. Старались избегать фолов и не давать соперникам набирать лёгкие очки с линии штрафных. Мы просто верили в наш план. Верим в то, что делаем на протяжении всего сезона. Вы знаете, такой атлетизм и такие габариты, которые есть у меня, Энтони Дэвиса и Дуайта Ховарда очень помогают», — приводит слова Леброна ASAP Sports.

Напомним, «Лейкерс» обыграли «Денвер» со счётом 126:114. Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 37 баллов.