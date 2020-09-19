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Леброн Джеймс отреагировал на победу над «Наггетс» в первом матче серии

Леброн Джеймс отреагировал на победу над «Наггетс» в первом матче серии
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу команды над «Денвер Наггетс» в первом матче финальной серии Западной конференции, отметив, что важным фактором успеха стал атлетизм калифорнийцев.

«Мы просто пытались следовать плану. Старались избегать фолов и не давать соперникам набирать лёгкие очки с линии штрафных. Мы просто верили в наш план. Верим в то, что делаем на протяжении всего сезона. Вы знаете, такой атлетизм и такие габариты, которые есть у меня, Энтони Дэвиса и Дуайта Ховарда очень помогают», — приводит слова Леброна ASAP Sports.

Напомним, «Лейкерс» обыграли «Денвер» со счётом 126:114. Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 37 баллов.

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