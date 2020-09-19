Маррей рассказал о состоянии «Денвера» после игры с «Лейкерс»

Защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей заявил, что его команда не потеряла боевой настрой после проигрыша в первом матче серии финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:126, 0-1).

«Пока не знаю об изменениях, которые будут проведены. Это первый матч. Мы не собираемся слишком остро реагировать. Нам просто нужно стать лучше. Первая половина действительно пошла не так, как планировали. Чувствовал, что мы должны были взять на себя инициативу, если бы не произошли некоторые досадные вещи. Но мы просто вернемся и станем лучше, постараемся быть более жесткими при физических контактах, постараемся подавить „Лейкерс“ с начала игры, убегать в быстрые прорывы, будем увеличивать темп в нашу пользу», — приводит слова Маррея ASAP Sports.