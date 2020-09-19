Дрэймонд Грин: Леброн Джеймс — лучший игрок на планете

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу присужения награды MVP НБА форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо, а не лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Быть лучшим игроком в мире автоматически не означает, что вы провели лучший сезон из всех. Считаю, Яннис Адетокунбо провел регулярный сезон лучше, чем Леброн Джеймс. Но, если нужно было собрать команду, чтобы выиграть титул, вы выберете Леброна Джеймса. Это доказывает, что Джеймс — лучший игрок на планете. Тот факт, что он не играл в целом лучше Янниса, конечно, спорный, но это ничего не значит. Если вы показываете лучший баскетбол в карьере и приводите команду к множеству побед, как вы можете не быть MVP?» — приводит слова Грина Eurohoops.