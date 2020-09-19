Энтони Дэвис отреагировал на непризнание Леброна Джеймса MVP НБА
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мыслями о награждении титулом MVP сезона форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. По его словам, награду самому ценному игроку сезона заслуживал его напарник — Леброн Джеймс.
«Джеймс заслуживал этот титул, в этом даже нет вопросов. Делать то, что он делает в лиге уже 17 лет… То, что он стабильно делает от матча к матчу, нет вопросов, кто заслужил эту награду», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.
Напомним, Яннис Адетокунбо выигрывает награду MVP второй сезон подряд. При этом его команда уже прекратила борьбу за титул. Висконсинцы вылетели в полуфинале плей-офф Восточной конференции, разгромно проиграв серию «Майами Хит» (1-4).
- 19 сентября 2020
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:16
-
10:49
-
10:34
-
09:59
-
09:14
-
09:12
-
08:47
-
08:31
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:42
-
07:30
-
06:39
-
02:10
-
00:45
-
00:28
-
00:20
-
00:05
- 18 сентября 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:34
-
21:58
-
20:58
-
19:50
-
19:49
-
19:41
-
18:17
Партнерский контент