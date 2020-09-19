Энтони Дэвис отреагировал на непризнание Леброна Джеймса MVP НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мыслями о награждении титулом MVP сезона форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. По его словам, награду самому ценному игроку сезона заслуживал его напарник — Леброн Джеймс.

«Джеймс заслуживал этот титул, в этом даже нет вопросов. Делать то, что он делает в лиге уже 17 лет… То, что он стабильно делает от матча к матчу, нет вопросов, кто заслужил эту награду», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.

Напомним, Яннис Адетокунбо выигрывает награду MVP второй сезон подряд. При этом его команда уже прекратила борьбу за титул. Висконсинцы вылетели в полуфинале плей-офф Восточной конференции, разгромно проиграв серию «Майами Хит» (1-4).