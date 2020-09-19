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Мэлоун прокомментировал влияние Ховарда на первую игру «Лейкерс» — «Наггетс»

Мэлоун прокомментировал влияние Ховарда на первую игру «Лейкерс» — «Наггетс»
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высоко оценил вклад центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайта Ховарда в результат первого матча серии финала Западной конференции НБА. «Наггетс» уступили «Лейкерс» — 114:126.

«Дуайт Ховард вышел на площадку и сыграл хорошо. Очевидно, „Лейкерс“ выпустили в стартовом составе Джавэйла Макги, а в качестве первого сменщика использовали Маркиффа Морриса. Они играли относительно „мелким“ составом, но затем, когда выпустили Дуайта на паркет, я подумал, что его габариты, физическая мощь и атлетизм окажут огромное влияние на их игру. Ховард придал „Лейкерс“ огромную энергию на обоих концах площадки. Смотрите в протокол: 16 минут, 13 очков, 2 блок-шота, 2 перехвата. Дуайт вышел и хорошо поработал против Николы Йокича. В прошлом он тоже хорошо закрывал Йокича. Отдайте ему должное. Он был готов играть сегодня вечером и повлиял на игру», — приводит слова Мэлоуна ASAP Sports.

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