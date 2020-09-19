Маррей: «Лейкерс» обсуждают каждый свисток, пытаются манипулировать событиями
Защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей посетовал на провокационную игру «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии финала Западной конференции НБА (114:126, 0-1). Во второй четверти первого матча серии у «Наггетс» в сумме было 16 фолов. Маррей, Никола Йокич и Пол Миллсэп заработали по 3 персональных замечания к перерыву.
«Надо пытаться как-то играть, несмотря на это. Довольно непросто сделать это. Соперники хотят обсуждать каждый свисток, пытаются манипулировать событиями, но мы не должны беспокоиться из-за этого. Понимаем, как всё будет. Понимаем, что у нас более молодая команда. Надо просто играть, справляться с обстоятельствами. Мы найдем способ, просто так не сдадимся», – приводит слова Маррея ESPN.
- 19 сентября 2020
-
15:24
-
15:13
-
14:33
-
13:34
-
12:52
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:16
-
10:49
-
10:34
-
09:59
-
09:14
-
09:12
-
08:47
-
08:31
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:42
-
07:30
-
06:39
-
02:10
-
00:45
-
00:28
-
00:20
-
00:05
- 18 сентября 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:34
-
21:58
Партнерский контент