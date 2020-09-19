Маррей: «Лейкерс» обсуждают каждый свисток, пытаются манипулировать событиями

Защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей посетовал на провокационную игру «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии финала Западной конференции НБА (114:126, 0-1). Во второй четверти первого матча серии у «Наггетс» в сумме было 16 фолов. Маррей, Никола Йокич и Пол Миллсэп заработали по 3 персональных замечания к перерыву.



«Надо пытаться как-то играть, несмотря на это. Довольно непросто сделать это. Соперники хотят обсуждать каждый свисток, пытаются манипулировать событиями, но мы не должны беспокоиться из-за этого. Понимаем, как всё будет. Понимаем, что у нас более молодая команда. Надо просто играть, справляться с обстоятельствами. Мы найдем способ, просто так не сдадимся», – приводит слова Маррея ESPN.