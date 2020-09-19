Вогель высказался о значимости Рондо и Ховарда для «Лейкерс» после победы над «Наггетс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель высоко оценил значимость для команды защитника Рэджона Рондо и центрового Дуайта Ховарда, которые оказали немалое влияние на победу калифорнийцев в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс».

«Его влияние всегда ощущается. Когда он на паркете, уверенность команды неизменно растёт. Его способность играть в обороне и блокировать, его энергия и голос помогают команде. И, конечно, его способность организовывать атаки успокаивает всех. Он создаёт хорошую картинку, и команда успешна, когда он на площадке. Отличное выступление Рондо.

Что касается Ховарда, мне понравилась его энергия. Его физическое присутствие ощущалось, а в этой серии многое определит физическая подготовка. У нас не было никакого плана относительно Ховарда, но мне понравилось, как он выглядел в первой половине. Тогда я принял решение выпустить его на площадку с первых минут после большого перерыва", — приводит слова Вогеля ASAP Sports.