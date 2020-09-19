Гомельский: Микки вполне устраивал «Реал», но уровень его зарплаты клуб выдержать не мог
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о возвращении в «Химки» из «Реала» форварда Джордана Микки. По его словам, уровень игры баскетболиста устраивал мадридский клуб, но его финансовые требования оказались слишком высокими.
«Микки вполне устраивал «Реал» и Пабло Ласо. А вот уровень зарплаты Микки «Реал» выдержать не мог. И не стал продлевать контракт», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в межсезонье «Реал» потерял сразу нескольких исполнителей. Ожидается, что в скором времени команду покинет один из лидеров, Факундо Кампаццо. Что касается «Химок», то команда из Московской области провела удачную трансферную кампанию, сохранив Алексея Шведа и подписав нескольких топ-легионеров, в том числе Грега Монро.
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