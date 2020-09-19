Чемпионат Китая пожизненно дисквалифицировал игрока за посты о местных женщинах в соцсети

Китайская баскетбольная ассоциация (КБА) пожизненно дисквалифицировала защитника «Фуцзяня» Тая Лоусона за публикацию оскорбительных сториз о женщинах страны в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», сообщает Sportando.
Экс-игрок НБА Лоусон посетил одно из развлекательных заведений Поднебесной, после чего сделал несколько оскорбительных посто о китайских женщинах, что возмутило местное общество.
Клуб осудил действия Лоусона.
«Неуместные слова Лоусона несовместимы с социальной ответственностью и ценностями, которых придерживается наш клуб. Они привели к серьёзным негативным социальным последствиям для клуба и лиги. Мы не подпишем Лоусона на новый сезон», — говорится в заявлении клуба «Фуцзянь».
Вскоре после этой публикации КБА решила навечно дисквалифицировать Лоусона.
Лоусон провел последние три сезона в Китайской баскетбольной ассоциации, выступая за «Шаньдун» и «Фуцзянь».
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