Чемпионат Китая пожизненно дисквалифицировал игрока за посты о местных женщинах в соцсети

Китайская баскетбольная ассоциация (КБА) пожизненно дисквалифицировала защитника «Фуцзяня» Тая Лоусона за публикацию оскорбительных сториз о женщинах страны в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», сообщает Sportando.



Экс-игрок НБА Лоусон посетил одно из развлекательных заведений Поднебесной, после чего сделал несколько оскорбительных посто о китайских женщинах, что возмутило местное общество.



Клуб осудил действия Лоусона.



«Неуместные слова Лоусона несовместимы с социальной ответственностью и ценностями, которых придерживается наш клуб. Они привели к серьёзным негативным социальным последствиям для клуба и лиги. Мы не подпишем Лоусона на новый сезон», — говорится в заявлении клуба «Фуцзянь».

Вскоре после этой публикации КБА решила навечно дисквалифицировать Лоусона.

Лоусон провел последние три сезона в Китайской баскетбольной ассоциации, выступая за «Шаньдун» и «Фуцзянь».