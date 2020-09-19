Тренер «Реала» отреагировал на желание двух лидеров уйти из команды
Главный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал информацию, согласно которой Факундо Кампаццо и Габриэль Дек хотят покинуть команду, чтобы перейти в НБА. Ласо признался, что понимает лидеров «Реала».
«Играл в баскетбол и понимаю, что они хотят расти дальше. Они видят возможность роста в НБА. Но сейчас не хотел бы слишком много об этом думать, ведь я по-прежнему считаю их игроками «Реала».
На моей памяти 10–12 игроков прошли через «Реал» в НБА. Многие из них себя там здорово проявили, показав высокий класс», — цитирует Ласо Defensa Central.
Сообщалось, что Кампаццо твёрдо решил переехать за океан. В то же время Дек пока сомневается и рассматривает различные предложения. По всей видимости, Габриэль будет готов перейти в НБА позже.
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