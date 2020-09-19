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Келли Убре обвинили в измене своей девушке с двумя Инстаграм-моделями

Келли Убре обвинили в измене своей девушке с двумя Инстаграм-моделями
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Финик Санз» Келли Убре подвергся критике после того, как Инстаграм-модель Селина Пауэлл обвинила его в измене своей девушке.

Девушка Селина Пауэлл утверждает, что Убре совершил измену с ней и её подругой Ализой. В «Инстаграме» были размещены фото и видео девушек с игроком. Пауэлл и её подруга высадились из самолёта в Финиксе. После этого к ним подошёл охранник Убре и увёл с собой. Охранник забрал телефоны у девушек, но Селина успела заснять короткий фрагмент видео с работником службы безопасности форварда «Санз».

Фото доступны на странице Селины Пауэлл в «Инстаграме».

«Финикс» принимал участие в рестарте сезона НБА в «Орландо», но не вышел в плей-офф. Отметим, ранее в изменам своим девушкам обвиняли форварда «Хьюстон Рокетс Дэньюэла Хауза и разыгрывающего „Филадеьфии Сиксерс“ Рауля Нето.

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