Куртинайтис и Паскуаль высказались перед первым матчем сезона в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и его коллега из «Зенита» Хавьер Паскуаль поделились мнением перед предстоящим матчем команд, который станет первым в Единой лиге ВТБ сезона-2020/2021.

«В первую очередь я рад, что сезон стартует, хотя нам немного не хватило времени на подготовку. Приходилось отказываться от участия в международных турнирах, хотя все клубы имели похожие проблемы. Мы максимально подготовились как смогли в новых условиях. Ждём матча с «Зенитом», уже пора играть, потому что после шести месяцев без баскетбола хочется заняться делом. «Зенит» летом сделал хорошую домашнюю работу: Хави Паскуаль поменял ряд игроков и пригласил тех, кто нужен для его схемы. Думаю, в этом сезоне «Зенит будет сильнее, чем в прошлом, хотя и в том году против них было нелегко играть. По их предсезонке сложно сделать вывод о команде в целом. Посмотрим, как «Зенит» будет выступать в официальных матчах, тем более пока непонятно, какие иностранцы не будут у них играть. Мы готовы, ждём «Зенит» в гости, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



«После многих месяцев без соревнований мы в предвкушении. Мы очень мотивированы на первую игру. Я думаю, это отлично для Единой Лиги ВТБ — начинать сезон с подобного матча! У обеих команд были свои сложности в предсезонке, и, возможно, у обеих команд будет неполный ростер завтра. В любом случае, я думаю, это очень интересная игра», — заявил Паскуаль.

Матч «Химки» — «Зенит» состоится завтра, 20 сентября, начало — в 13:00.