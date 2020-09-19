Джеймс: Джордан выиграл 6 титулов за 11 сезонов в «Чикаго». Бесспорно величайший в истории

Защитник ЦСКА Майк Джеймс считает легенду НБА Майкла Джордана величайшим игроком в истории НБА.

«Майкл Джордан. 6 титулов за 11 лет с «Буллз». Бесспорно величайший в истории», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком (MVP) финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Майкл выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал леги. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году в возрасте 40 лет. Сейчас Джордан является владельцем клуба НБА «Шарлотт Хорнетс». Большинство болельщиков и экспертов ставят Джордана выше форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в дискуссии о величайшем баскетболисте всех времён.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».