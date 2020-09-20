Джейсон Тейтум установил исторический рекорд НБА и повторил достижение Леброна Джеймса

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 25 очков, 14 подборов и 8 передач в третьем матче серии финала Восточной конфренции НБА с «Майами Хит».
Тейтум провел четвёртую игру в плей-офф со статистической линией 25/10/5 в возрасте менее 23 лет. Ранее это делал только Леброн Джеймс. Кроме того, Тейтум — единственный игрок в истории НБА, в активе которого более одного матча в плей-офф с покорением статистики 25/14/8 в возрасте до 23 лет.
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Завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 117:106. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Майами». Следующий матч между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» состоится 24 сентября, начало – в 3:30 мск.
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