Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джейсон Тейтум установил исторический рекорд НБА и повторил достижение Леброна Джеймса

Джейсон Тейтум установил исторический рекорд НБА и повторил достижение Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 25 очков, 14 подборов и 8 передач в третьем матче серии финала Восточной конфренции НБА с «Майами Хит».

Тейтум провел четвёртую игру в плей-офф со статистической линией 25/10/5 в возрасте менее 23 лет. Ранее это делал только Леброн Джеймс. Кроме того, Тейтум — единственный игрок в истории НБА, в активе которого более одного матча в плей-офф с покорением статистики 25/14/8 в возрасте до 23 лет.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бостон Селтикс».

Завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 117:106. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Майами». Следующий матч между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» состоится 24 сентября, начало – в 3:30 мск.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020