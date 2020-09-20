Девин Букер: «Химки» стали сильнее? Безусловно

Центровой «Химок» Девин Букер оценил переход в команду «больших» Грега Монро и Джордана Микки, а также защитника Эррика Макколлума.
«Химки» стали сильнее? Безусловно. Грег Монро был лидером «Баварии», классно выступал в НБА, Джордан Микки был на хорошем счету в «Реале», получал много игрового времени. То есть мы получили в команду еще двух лидеров, очень больших парней, которые способны улучшить нашу игру как в защите, так и в нападении. Дать нам очень большое преимущество во многих аспектах. Эррик Макколлум — очень сильный игрок, против которого сложно защищаться. Ощутил это на собственном опыте, когда мы играли против УНИКСа в прошлом сезоне. К тому же он отличный плеймейкер, который чувствует игру, знает, когда надо отдать передачу. Еще у него большая харизма. Думаю, он точно пригодится нам и будет полезен на длинной дистанции», — приводят слова Букера «Известия».
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