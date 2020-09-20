Гордон Хэйворд отреагировал на возвращение в строй после травмы голеностопа

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд после возвращение в строй в третьем матче серии финала Восточной конференции НБА с «Майами Хит». Хэйворд пропустил более месяца из-за травмы голеностопа, полученой в серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией Сиксерс».



«Я очень устал прямо сейчас. Мой голеностоп сильно болит. Первые пять минут на площадке для меня стали шоком. Это моя первая полноценная игра 5 на 5. Признаю, что чувствую себя не на 100% готовым, но думаю, что смогу справиться с этой проблемой», – цитирует Хэйворда Clutch Points.

В матче c «Хит» Хэйворд набрал 6 очков, 5 подборов и 4 передачи за 30 минут на площадке.

Завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 117:106. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Майами». Следующий матч между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» состоится 24 сентября, начало – в 3:30 мск.