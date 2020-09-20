Тейтум и Браун высказались об инциденте с погромом раздевалки после второго матча с «Хит»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и атакующий защитник Джейлен Браун поделились мнением об инциденте после второго матча серии финала Восточной конференции НБА с «Майами Хит», когда игроки устроили разборки на повышенных тонах и разгромили раздевалку, бросая в стены и пол различные предметы. Браун и Маркус Смарт назывались зачинщиками инцидента.
«Мы ведь не должны были радоваться, что проигрывали 0-2 в серии. Если такое происходит, то значит вам всё равно. Мы беспокоимся о результате. Баскетбол — это игра эмоций. Нужно, чтобы парни были разочарованы, расстроены, заботились о результате. Ничего личного», — приводит слова Тейтума Clutch Points.
«Вероятно, этот момент преувеличили. Мы в «пузыре». Здесь много взрослых мужчин. Происходит много страстей и эмоций. Мы — семья. Мы не позволим ничему помешать этому», — заявил Браун.
«Бостон» выиграл третий матч серии с «Майами» (117:106) и сократил отставание в серии — 1-2.
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