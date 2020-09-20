Кевин Дюрант отреагировал на приглашение игроком «Хьюстона» посторонней женщины в «пузырь»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не стал осуждать баскетболиста «Хьюстон Рокетс» Дэньюэла Хайза, который по ходу серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» был дисквалифицирован до конца сезона из-за контакта с посторонней девушкой в «пузыре».

«В „пузыре“ игроки фактически ничего не могут делать три месяца. Я не могу осуждать Хауза», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Расследование НБА показало, что Хауз привёл в свой номер в «пузыре» постороннего человека, который находился там в течение продолжительного времени. СМИ сообщали, что речь идёт о девушке, которая делает игрокам тесты на коронавирус, и что Хауз провёл с ней ночь. Правила лиги позволяют приводить в «пузырь» только близких родственников.



Жена Хауза отреагировала на инцидент.