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Кевин Дюрант отреагировал на приглашение игроком «Хьюстона» посторонней женщины в «пузырь»

Кевин Дюрант отреагировал на приглашение игроком «Хьюстона» посторонней женщины в «пузырь»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не стал осуждать баскетболиста «Хьюстон Рокетс» Дэньюэла Хайза, который по ходу серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» был дисквалифицирован до конца сезона из-за контакта с посторонней девушкой в «пузыре».

«В „пузыре“ игроки фактически ничего не могут делать три месяца. Я не могу осуждать Хауза», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Расследование НБА показало, что Хауз привёл в свой номер в «пузыре» постороннего человека, который находился там в течение продолжительного времени. СМИ сообщали, что речь идёт о девушке, которая делает игрокам тесты на коронавирус, и что Хауз провёл с ней ночь. Правила лиги позволяют приводить в «пузырь» только близких родственников.

Жена Хауза отреагировала на инцидент.

Жена Хауза отреагировала на дисквалификацию мужа за контакт с посторонней девушкой
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